صدمة.. تحويل عيسى حياتو للنيابة العامة بسبب بي إن سبورت

تحويل حياتو للنيابة العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة كبيرة بخصوص عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بعد تحويله للنيابة العامة مؤخرًا.

وأصدر قرار ضد الكاميروني عيسى حياتو بتحويله للنيابة العامة بسبب مخالفته لمادة “8” من قانون حماية المنافسة بشأن بيع حقوق بث مباريات الاتحاد الإفريقي لشركة لاجاردير الفرنسية دون مزايدة.

واتهمت شركة برزنتيشن عيسى حياتو منعها من الحصول على حق الفوز بحقوق مباريات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإهدائها لشركة لاجاردير الفرنسية التي تبيع الحقوق لشركة 5 سبورت التي من خلالها تبيع الحقوق لشبكة بي ان سبورت.

وجاءت الاتهامات بأن عيسى حياتو أصدر قرار شفهي بمنح الحقوق للشركة الفرنسية دون مزايدة لتحتكر حقوق مبارياته لمدة 10 سنوات جديدة.