رسميًا.. كوبر يستبعد 4 لاعبين من قائمة المنتخب لأمم إفريقيا

4 لاعبين خارج حسابات كوبر مؤقتًا

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن أسماء القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون وأسماء اللاعبين المستبعدين من القائمة.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وعمر جابر وأحمد المحمدي وأحمد دويدار وأحمد حجازي وسعد سمير وعلي جبر وكريم حافظ ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإبراهيم صلاح ومحمد النني وطارق حامد ومحمود عبد المنعم ” كهربا ” ومحمود حسن ” تريزيجيه ” ورمضان صبحي وعمرو وردة ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا.

بينما استبعد كوبر كل من: محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك وأحمد جمعة وحمادة طلبة لاعبا المصري.

ومن الممكن ان يستبدل الجهاز لفني للمنتخب أي لاعب في القائمة بلاعب أخر في حالة رغبته في التغيير حتى أول أيام البطولة بشرط دفع غرامة ثابتة.