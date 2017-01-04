أول تعليق لأحمد فتحي بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الاهلي بعام 2016

أحمد فتحي يشكر جماهير الأهلي

وجه أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر للجماهير الحمراء على مساندتها له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام خلال الفترة الماضية.

وأعرب فتحي على سعادته الكبيرة بعد أن فاز بقلب أفضل لاعب في الأهلي خلال عام 2016 الماضي بناء على استفتاء الجماهير الحمراء التي اختارت فحي أفضل لاعب في الفريق.

وأشار فتحي إلى أن تتويجه بلقب أفضل لاعب في الفريق سيمنحه دافع كبير لتقديم الأفضل للجماهير خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مستواه الفني.

وشدد مدافع الأهلي على أن الجائزة التي حصدها لم يكن يستطيع التتويج بها إلا بمساندة ودعم زملائه في الفريق خاصة وأن لهم دور كبير في ظهوره بهذا الشكل مع الفريق خلال العام الماضي.

وحرص فتحي على توجيه الشكر لحسام البدري المدير الفني للفريق على دعمه له وتوجيه التعليمات له بشكل مستمر لتحسين وتطوير مستواه الفني في المباريات.

واختتم اللاعب تصريحاته مشددًا على أن عام 2016 كان صعبًا للغاية على الفريق إلا أنه نجح في استعادة لقبه المفضل الدوري من الزمالك ويطمع هذا الموسم للمحافظة عليه والتتويج بالكأس والسوبر ودوري أبطال إفريقيا الأهم.