فيديو.. مؤمن زكريا: لم أندم على اللعب للزمالك وهذا أكثر لاعب خفيف الظل

مؤمن زكريا يعلق على فترة تةاجده في الزمالك

أكد مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يندم أبدًا على ارتدائه قميص الزمالك وتمثيله لفترة من الفترات.

وأضاف مؤمن زكريا أن نادي الزمالك فريق كبير وأحد أعرق الأندية في الكرة المصرية والإفريقية وأنه شرف لأي لاعب أن يلعب له.

وأوضح لاعب الأهلي أن شخصيته ليست التي يخرج ويجامل بها جمهور القلعة الحمراء بإبداء ندمه باللعب للزمالك وأنه دائما صريح.

وأشار زكريا إلى أنه لم يندم على اللعب في أي فريق لعب له طوال مسيرته في الملاعب على مر السنوات الماضية.

وعن أكثر لاعب في الأهلي يخرجه من الضغوط أكد مؤمن زكريا أن صالح جمعة من أكثر اللاعبين الذين يستطيعون إخراج ضحكاته عن طريق هزاره الخفيف.