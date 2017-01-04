فيديو.. مؤمن زكريا: أزمة الأولتراس مع لاعبي الأهلي في طريقها للحل

مؤمن زكريا: لاعبو الاهلي لم يتوقعوا ما حدث متن الأولتراس

ألمح مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي إلى أن هناك بوادر صلح بين مجموعة أولتراس أهلاوي ولاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار مؤمن زكريا إلى أن هناك عدد من لاعبي الفريق يشعرون بالحزن والغضب من الأولتراس لما بدر منهم في مران الفريق بمدينة نصر وتعديهم على بعض لاعبي الفريق.

وأضاف مؤمن زكريا إلى أن لاعبي الفريق غير معتادين على هذا الأمر من جانب الأولتراس تحديدًا وأنهم كانوا دائما ما يقفون بجوارهم إلا أن الأمر هذه المرة لم يكن طبيعيًا.

وشهدت الفترة الأخيرة صدام بين لاعبي الأهلي ومجموعة أولتراس أهلاوي بعد خروج الفريق من البطولة الإفريقية الموسم الماضي وخسارة الكأس وصلت إلى دخولهم ملعب التدريب والتعدي على بعض اللاعبين منهم حسام غالي لاعب وسط وقائد الفريق.

