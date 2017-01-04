إغراءات من المقاولون العرب لباسم علي لخطفه من الأهلي

البدري يرفض التفريط في خدمات باسم علي في يناير

أنهى حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي الجدل حول رحيل باسم علي الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى اللاعب عدة عروض قوية خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها عرضًا من نادي المقاولون العرب لاستعادة جهود اللاعب من الأهلي.

وتحاول إدارة المقاولون العرب إغراء اللاعب بالعودة إلى صفوفها والمشاركة بشكل أساسي في المباريات بعدما أصبح الظهير الأيمن رقم 3 في الأهلي بعد أحمد فتحي ومحمد هاني في المباريات.

وأعلن حسام البدري موقفه من العروض المقدمة لباسم علي برفضها جميعًا والتمسك باستمرار وتواجد اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

ووجه البدري بشرى سعيدة لباسم علي بعدما أكد أن اللاعب سيكون له دور مهم مع الفريق خلال أقرب فرصة بعد تخلصه من الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن باسم علي يغيب عن المشاركة مع النادي الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الركبة.