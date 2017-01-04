مرتضى منصور يكشف الموقف النهائي لمحمد حلمي مع الزمالك

حلمي يتمسك بالاستمرار مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقف النهائي لمحمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من حيث الاستمرار أو الرحيل.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الشد والجذب بين مرتضى منصور ومحمد حلمي خاصة بعد خسارة الزمالك الأخيرة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وهاجم رئيس الزمالك المدير الفني للفريق بسبب خسارته من الأهلي وعدم خوض المباراة برأسي حربة وهدده بالرحيل عن الفريق والتعاقد مع مدرب أجنبي.

وأوضح مرتضى منصور أن محمد حلمي أخبره خلال الساعات الأخيرة رغبته في الاستمرار مع الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق كما تردد مؤخرًا.

وأشار منصور إلى أن محمد حلمي ينوي عمل عدة تغييرات في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لقيادة الفريق.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد أعلن من قبل أن هناك 4 مدربين أجانب يفاضل بينهم لإقناع أحدهم بتولي مهمة تدريب الزمالك خلفًا لمحمد حلمي.