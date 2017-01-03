ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

أرسنال يقتنص تعادلا ثمينا من بورنموث

اقتنص أرسنال تعادلا ثمينا من مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جرت على ملعب “فيتنس فيرست ستاديوم” في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم بورنموث بهدفين دون رد عن طريق تشارلي دانيلز في الدقيقة 16 وكاليوم ويلسون في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف راين فراسر الهدف الثالث لبورنموث في الدقيقة 58 ، ليقلص بعدها أليكسيس سانشيز النتيجة محرزا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 70 ، ويضيفه لوكاس بيريز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 75 ، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح أوليفيه جيرو في إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع ، كما رفع بورنموث للنقطة 25 في المركز التاسع.