مؤمن زكريا يكشف السر وراء إحراز الأهداف في مرمى الزمالك

مؤمن زكريا: الأهداف في الزمالك توفيق من الله

كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السر وراء إحرازه للأهداف في مرمى الزمالك والتي كان أخرها الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك الزمالك الخميس الماضي.

وخلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال لاعب الأهلي “مباريات القمة تحمل طابع خاص ولذلك تحتاج هذه المباراة للتركيز بدرجة كبيرة للغاية”.

وأهداف “إحرازي للأهداف في مرمى الزمالك هو توفيق من الله ، وأشعر بان هناك توفيق يلازمني في مشواري مع الأهلي”.