فيديو.. باسم مرسي يرد على استبعاد كوبر له من منتخب مصر

باسم مرسي: أتمنى التوفيق للمنتخب

رد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استبعاد الأرجنتيني هيكتور كوبر له من قائمة منتخب مصر الذي يستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وكان كوبر قد أعلن الخميس الماضي قائمة المنتخب التي استدعاها للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالجابون لكنها لم تشهد تواجد مهاجم الزمالك.

وفي تصريح تلفزيوني عبر فضائية “أون سبورت” قال مرسي ” يتم تكريمي كأفضل مهاجم في مصر، اختيارات المدرب تحترم وأتمنى لهم التوفيق ويجب أن نساندهم ونقف خلفهم”.

وأضاف “تم اختياري للمرة الثانية على التوالي كأفضل مهاجم في مصر، شيء جيد وحصل في التوقيت المناسب”.