ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الخليج

سقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الخليج وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد “الجوهرة المشعة” في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الاتحاد عن طريق فهد مساعد المولد في الدقيقة 36 ، وفي الشوط الثاني تمكن الخليج من إدراك التعادل عن طريق عبد الله سالم في الدقيقة 69 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

ولم تشهد المباراة مشاركة المصري محمود “كهربا” مع اتحاد جدة حيث يتواجد في معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وبهذ التعادل رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث ، كما رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر.