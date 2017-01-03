عمرو جمال: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

عمرو جمال: سأرحل عن الأهلي في حالة تلقي عرض خارجي قوي

أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سيرحل عن فريقه في حالة تلقيه عرضاً خارج مصر وبشرط أن يكون قويا لأنه يتمنى الاحتراف مثل أي لاعب.

ولم ينتجح مهاجم الأهلي في حجز مكان أساسي له في تشكيل المدرب حسام البدري حيث فضل عليه الثنائي جونيور أجاي ومروان محسن.

وفي تصريحات لمهاجم الأهلي عبر قناة “أون سبورت” قال “سأفكر في الرحيل عن الأهلي في حالة تلقي عرضاً خارجيا قويا ، مشيرا إلى أن اللعب على فترات يقلل من فرص الحصول على عرض قوي”.

وأضاف “كنت أتمنى التواجد في معسكر منتخب مصر والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا ولكن أحترم اختيارات المدرب هيكتور كوبر فكل مدرب له فلسفته”.

وأتم حديثه “سأرحل عن الأهلي في حالة تلقي عرض خارجي ، أما غير ذلك فسأبقى داخل القلعة الحمراء”.