التشكيل الرسمي لستوك سيتي أمام واتفورد

كرواتش يقود هجوم ستوك سيتي أمام واتفورد

أعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه واتفورد في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم تشهد قائمة ستوك سيتي تواجد المصري رمضان صبحي بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : جونسون، شاوكروس، إيندي ضيوف

خط الوسط : ألين، أدم، بييتيرس أرني ، والترز

خط الهجوم : كرواتش.