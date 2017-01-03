سعد سمير يوضح سبب عناقة لباسم مرسي

سعد سمير: عانقت باسم لأننا زملاء

أوضح سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبب الرئيسي وراء عناقة لباسم مرسي مهاجم الزمالك على هامش حفل الأهرام لإعلان الأفضل في مصر.

وانتشرت في الأونة الأخيرة أنباءا بأن مدافع الأهلي تعمد ضرب مهاجم الزمالك ب”القفا” خلال مباراة القمة 113 والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت” قال مدافع الأهلي “أنا وباسم زملاء خارج الملعب ولكن داخل المستطيل الأخضر كل لاعب يلعب من أجل فريقه ويبذل أقصى جهد له خلال المباراة”.

وأضاف “عندما رأيت باسم في الحفل قررت عناقه لأننا زملاء والجماهير هي من كبرت الموضوع”.