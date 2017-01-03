تعرف على تشكيل أرسنال أمام بورنموث

جيرو يقود هجوم أرسنال أمام بورنموث

أعلن الفرنسي المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل بورنموث في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تشهد قائمة أرسنال لهذه المباراة تواجد المصري محمد النني نظرا لانضمامه لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق في منتخصف الشهر الجاري.

جاء تشكيل أرسنال كالتالي :

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : بيرلين – موستافي – كوسيلني – مونريال

خط الوسط : تشاكا – كوكولين – رامزي – أيوبي – أليكسيس سانشيز

خط الهجوم : جيرو.