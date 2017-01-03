فيديو.. الشيخ: لا مانع من العودة للأهلي في يناير ولكن.!

الشيخ: أرحب بالعودة للأهلي بشرط موافقة المقاصة

قال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة أنه ليس لديه مانع في العودة للأهلي في يناير الجاري لكن بشرط موافقة مجلس إدارة مصر المقاصة على ذلك.

وفي تصريح للاعب الأهلي المعار ببرنامج “مسا مصر” قال “لا مانع في العودة للأهلي والأمر ليس في يده ولكن في يد مجلس إدارة مصر المقاصة”.

وأضاف “تحدثت مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة وأبلغته برغتبي في العودة للأهلي وأبدى موافقته على هذا الأمر ولكني أنتظر قرار إدارة المقاصة”.

وأتم حديثه “اكتسبت خبرات خلال تواجدي في الأهلي وأتمنى أني عندما أعود أن لا يحدث معي مثلما حدث في الموسم الماضي”.