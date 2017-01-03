زيدان يعلق على مواجهة إشبيلية غدا في كأس ملك إسبانيا

زيدان: مواجه إشبيلية صعبة ومختلفة

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام إشبيلية في دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال زيدان “إشبيلية فريق تنافسي و لديهم الثقة ، سوف تكون مباراة صعبة علينا و أتمنى أن تكون صعبة عليهم كذلك”.

وأضاف “‏المباريات التي تنتظرنا ضد إشبيلية ستكون مختلفة تماما عن مباراة السوبر الأوروبي”.

وتابع “‏لدي الأن سنة على رأس الجهاز الفني لريال مدريد و أظن أنني تحسنت ، علي المواصلة هكذا”.

وأتم حديثه “‏عملنا كجهاز فني و لاعبين هو تقديم أقصى ما لدينا من أجل تحقيق أهداف الفريق.