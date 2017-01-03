تعرف على قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمو فريقه التي استدعاها لمواجهة ضيفه إشبيلية في ذهاب دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وشهدت قائمة رياب مدريد غيابات بالجملة حيث سيغيب كلا من سيرحيو راموس وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل ولكلس فاسكيز وكوفاسيتش وبيبي.
بينما ضمت القائمة كلا من :
حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – يانيز
خط الدفاع : كارفخال – فاران – ناتشو – مارسيلو – كوينتراو – دانيلو
خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – أسينسيو – مودريتش – أوديجارد – إيسكو
خط الهجوم : موراتا – بنزيمة – ماريانو.
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