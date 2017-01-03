الأهلي يضع عينه على هذا اللاعب في حالة فشل صفقة بيكلي

أنظار الجهاز الفني للأهلي تتجه صوب مهاجم إنبي

بدأت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تحويل اتجاههم نحو عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي للتقدم بعرض رسمي لضمه في حالة فشل التوقيع مع شميلس بيكلي صانع ألعاب بتروجت.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي تدعيم خط هجومه بلاعب إفريقي ليعوض جون أنطوي والذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الشهر الجاري باتجاه مصر المقاصة.

ويأمل البدري في حسم صفقة مهاجم إفريقي قوي لكن بتروجت وضع العراقيل المادية أمام الأعلي حيث اشترط الحصول على 700 ألف دولار بالإضافة إلى استعارة محمد حمدي زكي.

البدري يضع عينه على عمرو مرعي لتعويض صفقة بيكلي

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أنه بدء يفكر جديا في ضم عمرو مرعي مهاجم إنبي والذي تءلف بشكل لافت مع النادي البترويدلي ميث يعد اللاعب واحدا من أبرز المهاجمين في الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني سيكلب من لجنة التعاقدات بالأهلي ضم اللاعب في حالة فسل التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي.