ميدو يكيل المديح بكوبر

ميدو يشيد بكوبر

أشاد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق للزمالك والحالي لوادي دجلة بالأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وذلك قبل أيام قليلة من خوض الفراعنة بطولة أمم أفريقيا 2016 بالجابون.

وكان كوبر قد قاد منتخب مصر للتأهل لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق في منتصف الشهر الجاري بعد غياب دام 3 دورات كما اقترب من النأهل لكأس العالك 2108 بروسيا.

ميدو: كوبر يشبه الجوهري ومطمئن للمنتخب معه

وفي مداخلة هاتفية عبر أثير راديو “هيتس” قتل ميدو “ميدو مدرب واقعي وينفذ فكرة وخططه التدريبية ويلعب بنفس فكر الجوهري المدرب السابق للمنتخب”.

وأضاف “أنا مطمئن على المنتخب في ظل تواجد كوبر والذي يختار اللاعبين القادرين على انفيذ خططته وفكره التدريبي على ارض الملعب”.