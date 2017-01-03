مصدر أهلاوي يكشف أسماء المستبعدين من القائمة الإفريقية

البدري يفكر في نرك ألاربعة أو خمسة أماكن في القائمة

استقر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بشكل كبير على الأسماء التي ستخرج من قائمة الفريق الإفريقية المقرر أن يخوض بها مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني استبعاد أربعة أو خمسة لاعبين من قائمة الأهلي في البطولة الإفريقية لترك أماكنهم شاغرة لفترة القيد الثانية في أغسطس.

وأكد مصدر داخل الفريق على ما سبق لـ” أخبـــار الأهلـــي ” نشره بخصوص أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن البدري استقر بشكل نهائي على خروج الثنائي الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق ومسعد عوض حارس مرمى الفريق من القائمة خاصة وأنهما على أعتاب الرحيل من الأهلي في يناير.

وأضاف المصدر أن البدري أيضًا في طريقه لاستبعاد صبري رحيل من القائمة الإفريقية بينما يبقى موقف محمد حمدي زكي في محل الدراسة.

ومن المقرر أن يستقر الأهلي على القائمة بشكل نهائي في نهاية شهر يناير الجاري.