اخبار الزمالك اليوم.. معروف يوسف يوجه صدمة كبيرة للزمالك

معروف يوسف يرفض تجديد عقده مع الزمالك

وجه معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة كبيرة لمسئولي النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد يوسف لإدارة الزمالك على رفضه فكرة تجديد عقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري أي ما يحق له التوقيع لأي فريق من الآن وحتى نهاية عقده.

وأبلغ اللاعب إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أنه لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء وأنه يبحث عن عرض أوروبي خارجي لخوض تجربة جديدة.

ويعد معروف يوسف من اللاعبين المهمين في الزمالك خلال السنوات الأخيرة وأحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق.