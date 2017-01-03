أخبار رونالدو اليوم.. زيدان يستبعد رونالدو من قائمة مباراة إشبيلية

رونالدو خارج حسابات الريال أمام إشبيلية

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة الفريق التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره إشبيلية في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية غدًا الأربعاء في مباراة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت قائمة ريال مدريد مفاجآت كبيرة حيث تم استبعاد عدد من لاعبي الفريق الأساسيين من المباراة.

وجاء على رأس المستبعدين من المباراة كريستيانو رونالدو أفضل العبي الفريق.

وفضل المدرب الفرنسي زيدان منح اللاعب راحة سلبية من المباراة واستبعده من قائمة المباراة للحفاظ عليه.

من ناحية أخرى يغيب عن المارينجي ثنائي قلب الدفاع راموس قائد الفريق وزميله البرتغالي بيبي للإصابة.