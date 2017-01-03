الأهلي يفتح الباب لإعارة أنطوي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يتمسك بأنطوي ويرفض بيعه

قرر مسئولو النادي الأهلي عدم الاستغناء النهائي عن لاعبه الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأخطر حسام البدري المدير الفني للفريق الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر أن اللاعب بات خارج حساباته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وأنه سيكون خارج تشكيلة الفريق مما جعل الإدارة تفكر في تسويقه الفترة الحالية للاستفادة منه.

ولم يقتنع البدري خلال الفترة الماضية بمستوى اللاعب الفني حيث حصل على أكثر من فرصة للمشاركة كأساسي في المباريات ولكنه لم ينجح في استغلال أي فرصة.

وشهدت الساعات الماضية وجود مفاوضات من جانب إدارة المقاصة للحصول على خدمات مهاجم الأهلي خاصة وأنه تم الاستغناء عن مهاجمه نانا بوكو لصالح فريق الشباب الإماراتي خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة.

ويطمع الأهلي في التعاقد مع لاعب إفريقي جديد خلال الساعات المقبلة لتعزيز خطوط الفريق ف حين انه يمتلك ثلاثة لاعبين وهم علي معلول وجونيور أجايي بخلاف أنطوي الأمر الذي سيضطره للاستغناء عن أحدهم وهو أنطوي.

يذكر أن الأهلي كان قد وقع عقوبة كبيرة على المهاجم الغاني بعد سفره إلى بلاده دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق.