خماسي الأهلي ينتظم في معسكر المنتخب العسكري اليوم

لاعبو الأهلي ينضمون للمنتخب العسكري اليوم

يستعد خمسة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانضمام لمعسكر المنتخب العسكري اليوم استعدادا لبطولة كأس العالم العسكرية .

اليوم..خماسي الأهلي ينتظم في تدريبات المنتخب العسكري

وينضم حسام عاشور، ومؤمن زكريا، ومحمد نجيب، وعمرو جمال، ووليد سليمان خماسي الأهلي، اليوم الثلاثاء إلى معسكر المنتخب العسكري الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم العسكرية خلال الأيام القادمة.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب العسكري السفر يوم 13 يناير إلى سلطنة عمان التي تستضيف البطولة.

جدير بالذكر أن البدري منح لاعبي الاهلي راحة طويلة بعد مباراة القمة خلال فترة توقف الدوري للمشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية .