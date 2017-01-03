الأهلي يطمئن على إصابة أحمد حجازي..وربيعة وباسم يواصلان التأهيل

أطباء الأهلي يتابعون البرنامج التأهيلي لحجازي في المنتخب

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإطمئنان على أحمد حجازي مدافع الفريق وأخر تطورات إصابته .

ويعاني أحمد حجازي من شد في العضلة الخلفية، حيث خضع لتدريبات تأهيلية في معسكر المنتخب لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

وتواصل الجهاز الطبي للأهلي مع نظيره في المنتخب لمتابعة البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي الذي يخضع له حجازي .

ويأمل اطباء المارد الأحمر في تعافي حجازي من الإصابة وإنهاء برنامجه التأهيلي بنجاح والانضمام لقائمة المنتخب والسفر للجابون .

ربيعة وباسم علي يواصلان التأهيل في الأهلي

في نفس الوقت، واصل باسم علي ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهيل من الإصابة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق .

ويؤدي اللاعبان تدريبات علاجية؛ حيث يعاني باسم علي من الإصابة بتمزق في أربطة الركبة، بينما يشكو ربيعة من تمزق في أربطة الكاحل.