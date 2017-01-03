مؤمن زكريا يعلق على استبعاده من المنتخب والرحيل عن الأهلي

مؤمن زكريا يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

كشف مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد العروض الإحترافية التي تلقاها مؤخراً .

وأكد مؤمن زكريا أن تركيزه طوال الفترة الماضية كان منصبًا مع الاهلي ولم يشغل باله بأي من عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخراً .

وعن عروض للانتقال إلى الدوري السعودي، قال:” تركت الأمر لإدارة النادي لحسم أمري سواء بالاحتراف على سبيل الإعارة، أو الاستمرار مع الفريق “.

واوضح مهاجم المارد الأحمر أن حسام البدري مدرب الفريق تمسك بإستمراره ورفض رحيله عن الأحمر وهو امر أسعده ويجعله يبذل مزيد من الجهد للتألق مع الفريق .

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، قال:” هناك لاعبين كبارًا بالفريق؛ مثل حسام غالي وعماد متعب وغيرهم من كبار الفريق يجلسون على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات، وهذا أمر لا يقلل من أي لاعب، وهو ما يعلمه جيدًا “.

مؤمن زكريا: أحترم اختيارات كوبر وأتمنى العودة باللقب الأفريقي

واختتم مؤمن حديثه معلقاً على استبعاده من قائمة المنتخب قائلاً:” أحترم وجهة نظر الجهاز الفني في المنتخب،فلهم مطلق الحرية في اختياراتهم،متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب والفوز باللقب الأفريقي “.