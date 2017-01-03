بلاغ جديد من أحمد حسن للنائب العام ضد مرتضى منصور

أحمد حسن يقدم بلاغا ضد مرتضى منصور للنائب العام

صعد الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق من أزمته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما قدم باغ جديد ضده للنائب العام .

وقام أحمد حسن بتقديم بلاغ جديد للنائب العام في مكتبه بوسط البلد اليوم الثلاثاء، ضد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك .

وكشف محمد الشرقاوي، المستشار القانوني للعميد، عن تقديم أحمد حسن لبلاغ برقم 117 بتاريخ 3 يناير 2017،، يتهم فيه مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير وبث أكاذيب ضده في وسائل الإعلام.

أوضح المستشار القانوني للصقر أن تلك هي القضية الثانية لأحمد حسن ضدرئيس القلعة البيضاء، حيث سبق وقدم بلاغا سابقا ضد عضو مجلس النواب يتهمه فيه بالبلطجة والتهديد بالإيذاء البدني .

الصقر يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وأضاف بأن العميد ينتظر تحريك تلك الدعاوي قضائيا من أجل رفع الحصانة عن مرتضى منصور حتى يكون تحت طائلة القانون.