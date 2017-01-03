رئيس الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع فييرا

مرتضى منصور يوضح حقيقة التفاوض مع فييرا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة الأخبار التي تتحدث عن قرب المدرب البرتغالي جورفان فييرا من اجل تدريب الفريق خلفاً لمحمد حلمي .

ونفى مرتضى منصور أخبار تفاوض الزمالك مع البرتغالي فييرا لخلافة محمد حلمي في تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي .

مرتضى: أنا اللي طردت فييرا من مصر ازاي اتعاقد معاه دلوقتي !

وقال مرتضى نصاً:” إزاي اتعاقد مع فييرا وأنا اللي طردته من مصر بعد ما شتم البلد، ده مستحيل “.

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن موافقة البرتغالي فييرا على تدريب نادي الزمالك والحصول على راتبه بالجنية المصري في ظل أزمة الدولار في البلاد .