أخبار سارة لنجم الأهلي قبل أمم أفريقيا 2017

مدافع الأهلي يتلقى أخبار سارة قبل كأس أفريقيا

تلقى سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبراً ساراً بشأن ازمة التجنيد التي تهدد سفره مع منتخب مصر للجابون للمشاركة في بطولة أفريقيا 2017 .

واقترب مسئولو اتحاد الكرة من إنهاء إجراءات حل أزمة التجنيد للاعب سعد سمير من أجل السفر مع المنتخب للجابون .

الجبلاية تقترب من إنهاء إجراءات سفر سعد سمير للجابون

ويسابق مسئولو الجبلاية الزمن لإنهاء الإجراءات وتسهيل مهمة سفر اللاعب مع المنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية .

ويعد غد الأربعاء أخر موعد لإرسال القائمة النهائية للمنتخب إلى الاتحاد الأفريقي، وإلا فسيتعرض لعقوبات قاسية ن قبل الكاف .

وكان هكتور كوبر قد ضم سعد سمير مدافع الأهلي إلى قائمة المنتخب بعد تألقه الكبير مع الفريق في الفترة الأخيرة.