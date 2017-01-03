رئيس الزمالك لباسم مرسي: أمامك 24 ساعة يا تجدد يا تمشي

مرتضى منصور يمنح باسم مرسي مهلة 24 ساعة للتجديد

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تهديد شديد اللهجة لباسم مرسي مهاجم الفريق من أجل تمديد عقده مع الفريق .

وأخبر مرتضى منصور، مهاجم الزمالك باسم مرسي انه أمامه مهلة 24 ساعة من أجل تجديد عقده الحالي مع الفريق .

مرتضى لباسم: التجديد أو الرحيل

وقال مرتضى لباسم مرسي:” امامك 24 ساعة يا تجدد للزمالك يا تمشي “.

وينتهي عقد باسم مرسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث أصبح من حق اللاعب التوقيع لأي نادي بعد دخول فترة الستة شهور الأخيرة في عقده .

جدير بالذكر أن باسم مرسي اعلن مؤخراً ترحيبه بتجديد عقده الحالي مع القلعة البيضاء .