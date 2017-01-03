الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ«أنطوي»

الأهلي يضاعف غرامة جون أنطوي

قرر النادي الأهلي مضاعفة الغرامة المالية المقررة على المهاجم الغاني جون أنطوي بعد سفره لغانا دون علم الجهاز الفني بالكامل .

400 ألف جنيه غرامة على أنطوي في الأهلي

وقامت إدارة الأهلي برفع قيمة الغرامة المالية من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه تخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء .

وجاء عقوبة انطوي متمثلة في غيابه عن تدريبات الفريق لمدة 4 أيام متتالية والسفر لبلاده بدون الجصول على إذن من الجهاز الفني للاحمر .

وبات أنطوي قريباً من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر إلى فريق مصر المقاصة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

جدير بالذكر أن أنطوي غادر لبلاده قبل مباراة القمة دون علم الجهاز الفني، لتخرج وسائل الإعلان للتتحدث عن هروبه من الأهلي .