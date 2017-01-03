فلافيو الجديد يعود لدائرة إهتمامات الأهلي

الأهلي يجدد اهتمامه بضم أري بابل
جدد النادي الأهلي إهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الدولي الأنجولي أري بابل مهاجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
وعاد إسم الأنجولي أري بابل للظهور على طاولة لجنة الكرة بالأهلي بعد صرف النظر عن التعاقد مع الأثيوبي شيمس بيكلي مهاجم بتروجيت .
الأهلي يسعى لضم فلافيو الجديد
واستقر الأهلي على فتح باب المفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة لظفر بخدمات بابل بعد إنتهاء إعارته لفريق أول أغسطس الأنجولي .
ويسعى الأهلي لاستعارة بابل لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري مع بند خيار الشراء في الصيف المقبل .
وكلف الأهلي ، لاعبه السابق الأنجولي أمادو فلافيو بالتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء .
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