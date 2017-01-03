كلام نهائي..الأهلي يصرف النظر عن صفقة شيمس بيكلي

الأهلي يستقر على التراجع عن صفقة بيكلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على صرف النظر عن التعاد مع المهاجم الأثيوبي شيمس بيكلي نجم نادي بتروجيت بشكل نهائي .

واتفق محمود طاهر مع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على التراجع عن فكرة ضم مهاجم بتروجيت شيمس بيكلي بعد الطلبات المالية العالية للنادي البترولي.

20 مليون جنيه تبعد بيكلي عن الأهلي

وطلب مسئولو بتروجيت الحصول على 20 مليون جنيه نظير الموافقة على انتقال بيكلي للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويدرس المارد الأحمر سير ذاتية لمهاجمين أفارقة أخرين لاختيار واحداً منهم لضمه لصفوف الفريق خلال شهر يناير .

جدير بالذكر أن الأهلي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون جنيه مع تمديد إعارة ناصر ماهر والموافقة على إعارة جدو الصغير لنهاية الموسم للفريق البترولي .