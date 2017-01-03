بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل نادي أرسنال صيفاً ثقيلاص على فريق بورنموث مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2017 في إطار مباريات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث وأرسنال في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة –الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة بورنموث وأرسنال بث مباشر اليوم

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ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة بورنموث وأرسنال اليوم

يستعد أرسنال لملاقاة بورنموث في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية-.

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يمكنكم مشاهدة مباراة بورنموث وأرسنال اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة ر تقام في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة بورنموث وأرسنال فى تمام العاشرة إلا ربع مساء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة بورنموث وأرسنال بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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