الاتحاد التونسي يجيب.. هل يرحل معلول عن الأهلي؟

معلول مصيره يتحدد مع الأهلي بعد ودية مصر وتونس

أكد قيس ريجاس المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم على أن مصير علي معلول ظهير منتخب تونس والنادي الأهلي سيتحدد بعد مواجهة نسور قرطاج لمصر ودياً.

وسيلتقي منتخبي مصر وتونس ودياً يوم الاحد القادم في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 التي تقام بالجابون.

وشدد ريجاس على أنه طالب معلول بعد التحدث عن أية عروض في الفترة الحالية من اجل التركيز على استعداده مع تونس لخوض الكان الأفريقي.

واختتم ريجاس حديثه بالتأكيد على أن مصير معلول مع الاهلي سيتحدد بعد المواجهة الودية لتونس مع مصر، مؤكداً على سعادة اللاعب بالتواجد في القلعة الحمراء.