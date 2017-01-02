جوارديولا يعلن عن مفاجأة بقرب اعتزاله للتدريب

جوارديولا: لن أجلس على مقاعد البدلاء كثيراً

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن مفاجأة مدوية بقرب اعتزاله للتدريب خلال الفترة المقبلة.

وأشار جوارديولا إلى أنه لن يستمر في مجال التدريب حتى نهاية حياته، مشدداً على أنه لن يتحمل أن يدرب الأندية حتى الخامسة والستين من عمره كما يفعل بعض المدربين.

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه سيتجه لممارسة رياضة أخرى بعد اعتزاله للتدريب، منوهاً إلى أنها قد تكون لعبة الجولف.

واختتم المدير الفني للسيتي حديثه بالتأكيد على أن نهاية مسيرته التدريبية ستكون عبر مانشستر سيتي، سواء بعد نهاية فترة تعاقده الحالية أو بعد التمديد لمدة موسم على الأكثر.