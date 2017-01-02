صورة.. عناق سعد وباسم ينهي الخلاف

سعد سمير يعانق باسم مرسي

ظهرت صورة تجمع بين الثنائي سعد سمير لاعب الأهلي وباسم مرسي مهاجم الزمالك، حيث قاما بعناق بعضهما البعض في لقطة أنهت الخلافات التي بينهما.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توتراً بين باسم وسعد بسبب اعتداء مهاجم الزمالك على مدافع الاهلي في نهائي كأس مصر في نسخته الماضية.

وقام سعد سمير بالرد على باسم مرسي خلال مباراة القمة الأخيرة بالدوري المصري بعدما قام بالاعتداء عليه، وهو ما زاد من حدة الخلافات بين الطرفين.

وألتقى سعد وباسم خلال حفل جريدة الاهرام المقام حالياً في أحد فنادق القاهرة من أجل توزيع جوائز الأفضل في عام 2016، حيث قاما بمعانقة بعضهما البعض.