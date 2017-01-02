المقاصة يوضح.. لماذا فشل في ضم أنطوي من الاهلي؟

مدرب المقاصة يعلن.. لأي مرحلة وصلت المفاوضات مع أنطوي؟

أوضح إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة سبب توقف مفاوضات فريقه مع الأهلي من أجل ضم الغاني جون أنطوي مهاجم القلعة الحمراء.

وأشار جلال إلى أن المقابل المادي المطلوب من جانب النادي الأهلي يعد هو العائق في إتمام انتقال أنطوي إلى مصر المقاصة، مؤكداً على أنه يسعى لحل الأمر في الأيام القادمة.

وأكمل المدير الفني للمقاصة حديثه بالتأكيد على أنه يرغب في التعاقد مع أنطوي من أجل تعويض رحيل الغاني نانا بوكو إلى نادي الشباب الإماراتي.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أنه يسعى للوصول إلى حل وسط مع إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من أجل إتمام التعاقد مع جون أنطوي.