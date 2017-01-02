مدرب المقاصة للأهلي: سنترك لكم الشيخ ولكن!

مدرب المقاصة يوجه رسالة ضاحكة للأهلي

وجه إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة رسالة إلى إدارة النادي الاهلي بشأن الأنباء التي تتردد عن عودة اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب فريقه إلى القلعة الحمراء مجدداً.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن رغبة الاهلي في قطع إعارة احمد الشيخ الذي يلعب في مصر المقاصة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونفى إيهاب جلال أن يكون الاهلي قد طلب قطع الإعارة بالفعل، مشدداً على أن الشيخ مستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري والتي تعد نهاية فترة الإعارة.

واختتم مدرب المقاصة حديثه موجهاً رسالة إلى إدارة الاهلي، حيث قال: ” أتركوا لنا ميدو جابر وسنترك لكم أحمد الشيخ “.