فتحي يكشف عن الموقف الذي سانده فيه مرتضى منصور

أحمد فتحي: مرتضى منصور وقف في صفي ضد مشجع الزمالك

أكد أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي على تعرضه للاعتداء من جانب أحد مشجعي نادي الزمالك خلال مباراة القمة الاخيرة، وذلك بمجرد إطلاق الحكم فيكتور كاساي لصافرة إنهاء اللقاء.

وشدد فتحي على أن أحد مشجعي الزمالك اعتدى عليه بإلقاء زجاجة فارغة عليه أثناء خروجه من ملعب اللقاء، وهو ما أثار غضب ظهير النادي الأهلي.

وأشار فتحي إلى أنه اشتكى مشجع الزمالك لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، حيث شدد ظهير الاهلي على أن الأخير وقف في صفه خلال هذا الموقف.

واختتم أحمد فتحي حديثه بالتأكيد على أن مرتضى منصور قام بطرد مشجع الزمالك من مدرجات ملعب المباراة، وذلك بسبب تصرف الأخير تجاه لاعب الأهلي.