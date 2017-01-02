بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ووستهام

مانشستر يونايتد يحقق فوزاً على وستهام

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً على حساب وستهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأثنين بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الأسباني خوان ماتا في تسجل الهدف الاول لمانشستر يونايتد خلال 63 بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، بينما أضاف زلاتان إبراموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وكان الجزائري سفيان فيجولي لاعب وستهام قد تعرض للطرد في بداية الشوط الاول، مما أدى إلى إنهيار كبير لفريقه منذ أن كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

ويعد هذا الانتصار هو السادس على التوالي لمانشستر يونايتد خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بعد أن تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وارتفع رصيد اليونايتد إلى النقطة 39 ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد وستهام عند النقطة 22 في المرتبة 12 بالترتيب.