أحمد فتحي يعلن سبب عصيبته الزائدة أمام الزمالك

فتحي: لاعب من الزمالك تسبب في عصبيتي بالقمة

كشف أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي عن سبب العصبية الزائدة التي ظهرت عليه خلال مباراة القمة الماضية أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأشار فتحي إلى أن احد لاعبي نادي الزمالك تسبب في زيادة عصبيته خلال المباراة بسبب تعمده للإيذاء خلال المواجهة، وهو ما أدى إلى خروجه عن شعوره باللقاء.

وشدد فتحي على أنه لا يتعمد إيذاء أي لاعب خلال المباريات، مشدداً على أنه تجمعه علاقات جيدة للغاية مع جميع لاعبي الزمالك أو الاندية الأخرى.

واختتم فتحي حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يتمتع جميع اللاعبين بأخلاق عالية، مشدداً على أن الأمر يجب أن يكون هكذا لان كرة القدم تبقى في مجرد لعبة في النهاية.