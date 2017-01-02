المنتخب يفجر مفاجأة سارة للأهلي

حجازي يشارك في المران الجماعي للمنتخب

في مفاجأة سارة للنادي الأهلي وجهازه الفني، شارك اللاعب أحمد حجازي مدافع الفريق في المران الجماعي لمنتخب مصر الذي أقيم مساء اليوم الأثنين.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الأهلي مع سموحة بالدوري المصري، مما أدى إلى غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق بالمسابقة.

ونجح حجازي في المشاركة بجزء من المران الجماعي لمنتخب مصر مساء الأثنين، ليعلن عن بداية عودته للظهور في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر حالياً للمشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2017 التي ستقام في الجابون خلال منتصف شهر يناير الجاري.