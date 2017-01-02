ميدو جابر يكشف حقيقة تدخل شقيقه في انتقاله للأهلي

ميدو جابر: عائلتي أهلاوية ولم يؤثر أحداً عليّ

كشف اللاعب محمد جابر “ميدو” عن حقيقة تدخل شقيقه من أجل منعه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأكد ميدو جابر على أن عائلته كلها تشجع النادي الأهلي، مشدداً على أن شقيقه لم يتحدث معه عن انتقاله للأهلي أو منعه من الأمر.

وشدد لاعب الأهلي على أن حلم حياته قد تحقق بالانتقال إلى النادي القلعة الحمراء، مشدداً على أن الأمر يعد الحدث الأبرز في حياته.

وعبر ميدو جابر عن سعادته ببداية مسيرته في فريق الألومنيوم، مؤكداً على أنه يدين بالفضل للفريق الصعيدي في صنع أسمه بالملاعب المصرية.