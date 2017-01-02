“حفلة” مرتضى تؤجل حسم مصير حلمي مع الزمالك

الزمالك يؤجل جلسة حسم مصير حلمي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل الجلسة التي كانت ستجمعه مع محمد حلمي المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير استمراره في منصبه من عدمه.

وكان من المقرر أن يعقد حلمي جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل حسم مصير المدير الفني بعد الخسارة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وجاء قرار التأجيل بسبب ارتباط مرتضى منصور بالتواجد في حفل مساء اليوم الأثنين، وهو ما أدى إلى عدم تواجده في مقر نادي الزمالك بالموعد المحدد.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك تفكر حالياً في إقالة محمد حلمي من منصبه والتعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة لتولي المهمة.