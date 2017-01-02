ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند

فشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه وانقاد للتعادل الإيجابي أمام مضيفه سندرلاند بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت على ملعب “أوف لايت” ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقدم ليفربول أولا عن طريق لاعبه دانيل ستوريدج في الدقيقة 1 ، وأدرك جيرمان ديفوه التعادل لسندرلاند في الدقيقة 25 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بهدف في شباك كل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح ساديو ماني في إعادة ليفربول للتقدم مرة أخرى محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 72 ، لكن ديفو عاد مرة أخرى وأدرك التعادل لسندرلاند من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثاني ، كما رفع سندرلاند رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن عشر.