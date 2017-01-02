ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على بيرنلي

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات سريعا وذلك لعدما نجح في الفوز على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “الاتحاد” ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء لم يشهد أي أهداف من جانب كلا الفريقان حيث اكتفى كل فريق في إهدار الفرص التي أتيحت له.

وفي الشوط الثاني نجح كليشي في افتتاح النتيجة للسيتي في الدقيقة 58 محرزا الهدف الأول وأضاف زميله سيرجو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 62 ، ليقلص بن ميي النتيجة محرزا الهدف الأول والوحيد لبيرنلي في المباراة.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.