صورة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

منتخب مصر يفتتح مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة مالي

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في الجابون وذلك عندما يعود للمشاركة فيها بعد غياب دام 3 بطولات سابقة منذ تتويجه باللقب في أنجولا 2016.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غانا ومالي وأوغندا.

وسيستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب مالي يوم الثلاثاء الموافق 17 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

كما سيخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري أمام منتخب أوغندا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، فيما يختتم منتخب الفراعنة مبارياته في مجموعته بمواجهة منتخب غانا يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر ذاته في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أيضاً.