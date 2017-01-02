المحمدي أساسياً مع هال سيتي أمام وست بروميتش ألبيون

فيلان يدفع بالمحمدي في التشكيل الأساسي لهال سيتي أمام وست بروميتش

أعلن مايك فيلان المدير الفني لهال سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه وست بروميتش ألبيون في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وشهج تشكيل هال سيتي تواجد المصري أحمد المحمدي في المباراة الأخيرة له قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لخوض نهائيات أمم أفريقيا بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وجاء تشكيل هال سيتي كالتالي :

مارشال – ماجوير – دافيز – هيدلستون – سنودجراس – كلوكاس – ليفر مور – مبوكاني – دياموند – داوسون – أحمد المحمدي.